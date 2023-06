Pochi giorni fa alcuni bambini - avranno avuto al massimo dieci anni - erano in sella a moto senza targa. Impugnavano delle pistole. A piombini, per essere chiari, quelle che esplodono proiettili che rischiano di provocare danni seri se puntate agli occhi o alla bocca.

Hanno imperversato per ore in una piazza vuota e assolata, senza un punto di ristoro, priva di dissuasori e sfonita di presidi di forze dell'ordine. Hanno creato ansia tra passanti e residenti, abituati a confrontarsi con le tante criticità di uno dei posti simbolo per la storia di Napoli: parliamo di piazza Mercato dove, appena la notte scorsa, è andato di scena l'ennesimo episodio di far west cittadino.

Un ragazzo di 21 anni è stato ferito alle gambe da colpi di pistola, per essere poi condotto e medicato all'ospedale del Mare. Al lavoro i carabinieri, che stanno passando al setaccio la versione fornita dalla vittima del ferimento. Anzi: a dirla tutta, gli inquirenti fanno fatica a credere al racconto reso dal 21enne, che ha dichiarato di essere sfuggito a un tentativo di rapina. Una storia che non si regge, anche alla luce di quanto sta accadendo da mesi nella piazza restaurata, quella che abbraccia monumenti antichi e che unisce il borgo degli orefici con le associazioni di artigiani tessili, ma anche giocattolai e ristoratori pronti a scommettere sul centro cittadino. Ogni sera, da queste parti vince il caos: rodeo di moto che si sfidano nella spianata del Mercato, ma anche "stese" figlie di guerre di camorra: da un lato i Mazzarella che presidiano i vicoli a ridosso della grande area cittadina; dall'altro le incursioni di gang provenienti da Ponticelli.

E non è finita. Guerre di camorra a parte, la zona è spesso teatro di contrapposizioni di babygang, vere e proprie challenge in sella agli scooter. Uno scenario che stride con l'investimento di risorse pubbliche messo in campo di recente dal Comune, che ha portato a termine il restyling di piazza Mercato e della vicina Piazza del Carmine. Due milioni i soldi pubblici investiti. E non è solo una questione economica, se si pensa che di recente piazza Mercato è tornata centrale nell'agenda amministrativa, come emerge dai gazebo per la befana, per il carnevale, per la festa degli azzurri, ma anche per altre iniziative a metà strada tra valorizzazione dell'artigianato locale e riqualificazione sociale della zona. Progetti e iniziative che fanno comunque i conti con l'ennesimo episodio di violenza criminale. Ieri notte, dunque, gli spari contro il 21enne, in un crescendo di terrore che ha spinto tanti residenti a tapparsi in casa, di fronte all'incubo di finire colpiti da proiettili esplosi a raffica, magari senza una meta precisa. Sindrome da "stesa" o da far west metropolitano.

Uno scenario che è noto a chi vive e lavora, progetta, opera e sogna con i piedi saldamente ancorati in zona. È il caso di Gianfranco Wurzburger, ex consigliere comunale, attuale presidente dell'Associazione gioventù cattolica, che ha in piazza Mercato il suo quartier generale: «Abbiamo nel Comune un valido interlocutore, che ascolta le nostre proposte e sostiene con spirito costruttivo il nostro territorio. Grazie a questa collaborazione con la giunta Manfredi, abbiamo rivisto la piazza riempirsi di attività e di contenuti validi, ma è ovvio che bisogna insistere sul piano dell'ordine pubblico». A cosa fa riferimento il presidente di Assogioca? «Qui tutte le sere ci sono rodei di ragazzi in moto, sfide su due o su una ruota, come se i soldi investiti per l'arredo urbano fossero funzionali a creare delle piste da motocross». E non è tutto.

È anche una questione di modelli sbagliati - sembra di capire - evidente il deterioramento dei rapporti sociali: «Sabato scorso abbiamo visto dei bambini giocare su moto senza targa. Avranno avuto al massimo dieci anni, ma non erano innocui. Anzi hanno creato problemi durante una manifestazione di artisti locali. Cosa facevano? Impugnavano pistole a piombino, si divertivano a creare scompiglio». Ma come si interviene? «Servono impianti di videosorveglianza in grado di controllare l'intero perimetro delle due piazze confinanti, quelle in cui venne giustiziato Corradino di Svevia, quella in cui è stato ucciso Masaniello, quella raccontata nella scena finale de Il resto di niente di Striano. Poi bisogna riempire di contenuti la zona: mostre di libri, di artigianato, sul modello di piazza Navona a Roma». Gli fanno eco alcuni commercianti che quotidianamente investono sul loro lavoro in un'area dall'indiscutibile appeal storico: «Bisogna ricreare l'agorà, un'area cittadina aperta a tutti quelli che vivono e lavorano onestamente, in grado di allontanare chi impugna armi e mortifica gli sforzi fatti per il rilancio del territorio».