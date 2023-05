Napoli, ruba portafogli a piazza Municipio durante la festa scudetto e viene denunciato

Stanotte gli agenti del commissariato di polizia San Ferdinando, nell’ambito dei servizi predisposti dalla questura per l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione dei festeggiamenti per la vittoria dello scudetto del Napoli, sono stati avvicinati in piazza Municipio da una persona che ha raccontato che, poco prima, mentre era in piazza Trieste e Trento, le era stato sottratto il portafogli da un uomo e che, grazie all’aiuto di alcuni passanti, era riuscita a bloccarlo.

Gli agenti lo hanno raggiunto e identificato: si tratta di un 25enne genovese, che è stato denunciato per furto. Il portafogli è stato restituito al proprietario.