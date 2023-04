Il caos è servito. Sono le 16.05 del 17 aprile quando entra in vigore il nuovo dispositivo di traffico di piazza Municipio. E basta una manciata di minuti per paralizzare la viabilità della city. La nuova strada che costeggia il fossato del Maschio Angioino è aperta, ma nessuno la usa. Alle 16.30, piazza Borsa è invece già un imbuto di lamiere. Così come l’altro lato di piazza Municipio, via Acton e via Cristoforo Colombo. Da ieri pomeriggio, in sostanza, per chi arriva da piazza Trieste e Trento non è più possibile svoltare a sinistra (passando di fianco al Tar) per imboccare via Colombo, arrivare al porto o verso l’autostrada e Napoli Est. Chi passa davanti a Palazzo San Giacomo può andare solo dritto, lungo via Medina. Oppure scegliere la via del nuovo piano traffico, tornare su via Acton, arrivare quindi sulla soglia della Galleria Vittoria, svoltare e poi immettersi finalmente in direzione di via Colombo: 1,6 chilometri per compiere un tragitto che, fino all’altro ieri, era lungo 300 metri.



Il nuovo piano «serve a Metropolitana Spa per finire i lavori nella piazza, per eliminare il cantiere all’uscita di via de Pretis», argomenta l’assessore comunale alla Mobilità Edoardo Cosenza. In pratica, serve spazio dall’altro lato di piazza Municipio per continuare i lavori. Intanto, dopo il caos immediato che si è generato ieri, la commissione Trasporti di via Verdi studia modifiche al dispositivo, tra cui la «possibile inversione del senso di marcia di via Gonzaga», meglio nota come Cavalli di Bronzo.

L’asfalto tra piazza Municipio e Castelnuovo sembra un quadro di Mirò. Strisce ovunque: bianche, nere, gialle. Strisce appena fatte cancellate, come successo ieri (le misure erano state prese male, inizialmente) e strisce antiche rimaste qui da decenni. A trent’anni circa dalla partenza dei cantieri per la metro, i sensi di marcia sono perennemente precari. Gli scavi, invece, sono una certezza. Il nuovo dispositivo, però, ha subito mandato in tilt la circolazione. Il Rettifilo e via Vittorio Emanuele III sono diventati subito imbuti. L’apertura della strada che costeggia il fossato del Maschio Angioino e la contemporanea chiusura della via che, dall’altro lato di piazza Municipio, porta verso la marina, era prevista già da ieri mattina. Ci sono voluti però i tempi tecnici per finire la segnaletica orizzontale.

Le reazioni degli automobilisti sono state immediate: «Davvero devo costeggiare il castello e poi tornare verso la Galleria Vittoria? - sospira una conducente ai vigili - Ma io devo imboccare l’autostrada. Che senso ha per me andare in direzione opposta?». Risultato: pochi prendono la strada appena aperta. Tutti in massa verso via Medina, piazza Borsa e poi Corso Umberto. Per tanti Napoli-Est e l’autostrada si raggiungono adesso dalla stazione e non più dalla marina. Mentre via Gonzaga, sebbene in pendenza, diventa subito una “scorciatoia” per evitare il giro lungo, la coda è servita anche in via Acton e in via Colombo.

La circolazione della Napoli affacciata sul mare arrancava anche prima del nuovo dispositivo. Si contano tre aree cantiere in poche centinaia di metri. Quella del porto, quella della metro e quella del rifacimento del manto stradale che costeggia la Stazione Marittima e restringe la carreggiata.«Perché farlo proprio adesso, mentre si sta cambiando il piano traffico?», sbotta un automobilista. «Vi piace il Giro d’Italia?», risponde uno degli operai. L’11 maggio, giorno della tappa partenopea, di sicuro questa zona sarà liberata. Alla lista dei cantieri di zona vanno aggiunti quelli del fossato di Castelnuovo e il deposito di via Gonzaga, utilizzato per i lavori della linea 6. Più le due aree recintate, all’incrocio di piazza Municipio con via Vittorio Emanuele III e con via Depretis. Il piano di ieri non è definitivo. «Il nuovo dispositivo - prosegue Cosenza - è una tappa intermedia verso la mobilità finale progettata da Metropolitana. La soluzione finale sarà diversa: via Colombo (lato interno, hotel Romeo), tornerà a essere una via d’entrata a Napoli e non più d’uscita. Proprio come era anni fa, prima dei cantieri.



Il cantiere è durato talmente tanti decenni che se n’è persa la memoria. L’apertura della strada dal lato del fossato è un passaggio intermedio per poter completare i lavori dall’altro lato della piazza ed eliminare la gincana sulla soglia di via Depretis». «Studieremo delle modifiche - aggiunge Nino Simeone, presidente della commissione Trasporti in via Verdi - Piazza Borsa non riesce a sostenere il carico di tutte queste vetture in arrivo da via Medina, che cercano di evitare via Acton. Proporrò di invertire il senso di marcia di via Gonzaga».