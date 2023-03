Napoli, arrestato con un panetto di hashish nel trolley in piazza Nazionale

Durante la serata di domenica, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno intercettato un'uomo che girava con un trolley nero in via Casanova, nei pressi di piazza Nazionale. Alla vista della pattuglia, l'uomo ha cercato di cambiare strada e, proprio per questo movimento sospetto, è stato fermato.

Antonio Equatore, 30enne di Secondigliano, al momento del fermo aveva addosso due bustine di marijuana e nel trolley un panetto e mezzo di hashish avvolto nel cellophane per un totale di circa 160 grammi di sostanza stupefacente.

Inoltre i carabinieri hanno trovato anche 110 euro in contanti. L'uomo è poi stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. Ora si trova ai domiciliari in attesa di giudizio.