Napoli, agguato in piazza Nazionale: sassi contro i nuovi bus Anm

Sabato 10 Novembre 2018, 10:41 - Ultimo aggiornamento: 10-11-2018 10:49

Sassi contro uno dei nuovi bus dell'Anm in servizio sulla linea Alibus. Il fatto, denunciato dal sindacato Orsa, è avvenuto ieri sera intorno alle ore 21 in piazza Nazionale. Il bus, secondo quanto riferisce il sindacato, è stato raggiunto da un fitto lancio di pietre da parte di un gruppo di giovani che stazionava nella piazza.«Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma non perché viaggiassero poche persone: sono stati i vetri che hanno retto ai colpi», spiega Vincenzo Fragliasso, delegato del sindacato Orsa.«Questo - aggiunge - è solo l'ultimo di una lunghissima serie di episodi che praticamente ogni giorno i lavoratori dei bus sono costretti a subire, veri e propri attentati alla sicurezza dei cittadini e dei trasporti che le autorità non riescono a contrastare finanche quando succedono nelle zone che potrebbero e dovrebbero essere controllate con maggiore attenzione». Il sindacato auspica «che vengano messi in campo tutti i mezzi investigativi per arrivare al più presto ad arrestare i protagonisti di questa barbarie».Il sindacato Orsa invita infine «anche il Comune di Napoli e la dirigenza dell'Anm ad avere una maggiore attenzione verso quei lavoratori che si trovano ad operare nel complicatissimo mondo dei trasporti e che quotidianamente vivono questa difficile realtà».