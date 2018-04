Napoli, piazza Nazionale si colora di blu per i bambini autistici. I genitori: «La legge regionale non basta».

Venerdì 27 Aprile 2018, 19:00 - Ultimo aggiornamento: 27-04-2018 20:10

Un cielo blu di palloncini e tanti bambini pronti a stringere la mano a un nuovo amico diversamente abile. Si presentava così stamattina Piazza Nazionale a Napoli, dove per il terzo anno consecutivo l’Asl Napoli 1- che da anni porta avanti il progetto di adozione scolastica e sociale per bambini autistici e le scuole del territorio si sono ritrovate per sensibilizzare al tema gli abitanti del quartiere.«Vogliamo mostrare come per i coetanei sia più semplice accettarli così come sono e provare ad integrarli nelle loro attività, nel loro gioco, accogliendo la loro diversità in maniera più naturale – spiegano gli organizzatori - hanno spiegato Aldo Parrella (responsabile nucleo neuropsichiatria infantile Asl Napoli 1) e Luisa Russo(responsabile centro unico aziendale della salute mentale in età evolutiva Asl Napoli 1)- Intendiamo in tal modo lanciare un messaggio anche agli adulti rispetto la possibilità di accogliere e rapportarsi a questi bambini e ragazzi come ad un individuo che comunque può far parte del contesto sociale in cui vive, pur con le sue peculiarità».A portare il loro contributo in piazza anche molte associazioni di genitori. Sono loro ad aver dato voce alle storie di integrazione che riguardano i figli. «Mio figlio ha 28 anni e lavora con una cooperativa sociale che si occupa di banqueting – ha spiegato Giuseppe De Santis, padre di un ragazzo autistico - Gli autistici hanno delle peculiarità che se assecondate possono dare la possibilità di inserirsi in maniera brillante in un contesto sociale o professionale».E se i progetti di inclusione sociale sostengono almeno moralmente i genitori nella battaglia quotidiana per le cure dei propri figli, lo stesso in Campania non si può dire delle istituzioni chiamate a legiferare in materia di assistenza e terapie per i bambini e ragazzi che soffrono del disturbo.«E’ stata approvata una legge regionale ma se non vengono immessi i fondi è tutto inutile. Questi ragazzi non hanno niente, ci sono file di attesa di due anni per ottenere una semplice trattamento di logopedia o psicometria – ha precisato Gennaro, padre di una bambina autistica - Bisognerebbe dare possibilità anche alle Asl di fare terapia, noi genitori siamo costretti a rivolgerci ai privati e il costo è elevatissimo. Mia figlia necessiterebbe di almeno tre terapie a settimana. I costi variano da 35 a 70 euro a terapia. Il mio appello alle istituzioni è di guardare con grande attenzione e sensibilità a questo fenomeno».