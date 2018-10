«Metropolitana di Napoli, griglie a piazza Plebiscito per evitare rischi agli edifici storici»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 18 Ottobre 2018, 08:32 - Ultimo aggiornamento: 18-10-2018 09:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Piazza del Plebiscito non sarà la prima ad avere le grate del metrò. Griglie, botole e chiusini compaiono in diverse piazze famose del mondo. Ce ne sono in piazza Duomo a Milano, in piazza San Carlo a Torino e perfino a Parigi. Al Plebiscito, poi, tra tombini, chiusini e lastre di copertura del mega-schermo cinematografico che si trova tra le due statue equestri, mai entrato in funzione, ne sono censiti già sette. È quanto emerge nel dossier di circa 100 pagine, realizzato dagli uffici tecnici del Comune e consegnato martedì all'assessorato alle Opere Pubbliche. Nel corposo documento si elencano tutti i motivi che hanno portato a scegliere piazza del Plebiscito, anziché Largo Carolina o piazza Trieste e Trento, per realizzare la camera di ventilazione della Linea 6 del metrò che prevede in superficie, appunto, tre grate, per un totale di 25 metri quadrati, contro le quali si sono scagliate le associazioni degli intellettuali napoletani, che si sono appellate al ministero per i Beni culturali e all'Unesco per «fermare lo scempio».