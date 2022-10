Marcia per la pace, tutto pronto al Plebiscito per la manifestazione di domani 28 ottobre

Tutto pronto a piazza Plebiscito per la marcia per la pace che si terrà domani 28 ottobre a Napoli.

In costruzione oggi il palco che si prepara ad accogliere le venticinquemila persone attese in piazza dalle ore 11:00.

La circolazione

Blindato il centro di Napoli. Domani, infatti, dalle 7.30, e fino al termine della manifestazione, è istituito il divieto di transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione coatta nelle carreggiate di piazza del Plebiscito. Previsti 433 posti bus e sosta vietata in quasi tutto il centro, con le strisce blu che saranno destinate per qualche ora all’uso esclusivo dei pullman.

La politica

Un'iniziativa per il “cessate il fuoco”, organizzata da regione Campania e comune di Napoli su proposta di Vincenzo De Luca, che sembra essersi trasformata in un referendum pro o contro il governatore campano. La città, le forze politiche, quelle dell’apparato produttivo, persino le scuole si sono divise. Il Pd e i dimaiani saranno in piazza insieme all’ex sindaco di Salerno. In una posizione più critica, invece, il resto del M5S. Assente il centrodestra governativo. Il Terzo polo andrà diviso: sì dei renziani, no dei calendiani.

Gli sponsor

Volto della marcia gli undici azzurri del Napoli. In piazza verranno trasmessi i videomessaggi dei campioni azzurri: «No war» il coro dei ragazzi di mister Spalletti. Appello speciale anche di Giovanni Di Lorenzo e Giacomo Raspadori: «Le armi devono fermarsi e deve riprendere il dialogo. Facciamo sentire forte la voce di Napoli contro la guerra».