Ci avrà pensato mille volte, disteso nel letto di un ospedale - Cardarelli, reparto grandi ustionati – a proposito della difficoltà di cambiare vita. Avrà rivisto la storia della sua vita, passando in rassegna poi le motivazioni che lo hanno spinto a fare un salto decisamente a rischio, almeno da queste parti: cambiare vita.

Cambiare vita e, magari, firmare un contratto di lavoro, indossare una tuta da meccanico nel garage sotto casa, sporcarsi le mani di grasso e sudore. E dire basta con la droga, chiudere i conti con gli stupefacenti, lasciarsi alle spalle soldi sporchi e silenzi omertosi, dosi di cocaina e zombie in astinenza. Poi, sempre nel chiuso di un ospedale, ha accennato un sorriso, nonostante il corpo ricoperto di ustioni, ripensando alla «cattiveria subita». Come è difficile lasciare la camorra, come è difficile chiudere i conti con Gomorra.

Eccolo il racconto sul dramma toccato a Antonio Storaro, soggetto in passato coinvolto in fatti di droga, vittima di un’azione orrenda, che risale a un anno fa: quella di un giovane uomo che decide di chiudere i ponti con il traffico di droga, voltando le spalle al suo interlocutore di sempre, forte di una possibilità di riscatto. Tra le sue mani, Antonio Storaro aveva un contratto di lavoro come garagista, lavoro umile e onesto, che evidentemente non piaceva a chi gestisce una piazza di spaccio a Napoli.

Viene per questo indicato come “traditore”, finisce al centro di una trama vendicativa (animata anche da altri motivi di risentimento maturati nei confronti di Storaro), tanto da venire colpito in un modo brutale. In che modo? È il 4 dicembre scorso, siamo in piazza San Vincenzo alla Sanità, luogo simbolo delle bellezze e delle criticità che esistono a Napoli. Ad entrare in azione - secondo quanto emerge dalle indagini della Dda di Napoli - è Alessio Pica, classe 1995, soggetto coinvolto in indagini in materia di droga e camorra. È lui ad entrare in azione, impugnando una tanica di benzina e a trasformare Storaro in una torcia umana. Tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dalla finalità mafiosa, secondo quanto si legge nella misura cautelare firmata dal giudice su richiesta del pm Maria Sepe.

Un uomo dato alle fiamme, vendetta contro chi voleva lasciarsi alle spalle Gomorra e le sue trame più violente. Una storia che è venuta fuori grazie alla caparbietà degli inquirenti, che non hanno mai creduto al racconto fatto dallo stesso Storaro, subito dopo aver riconquistato la parola. Alcuni giorni dopo il rogo, Storaro diede una versione poco credibile delle ustioni che gli divoravano il corpo. Sentiamo il suo racconto: «Avevo acquistato benzina per il mio scooter, poi ho acceso una sigaretta e per sbaglio ho fatto cadere alcune gocce di benzina, le fiamme poi hanno fatto il resto. Ricordo solo che alcuni ragazzi mi hanno portato in ospedale».

Una storia poco credibile, che viene smentita poi dalla stessa vittima, come emerge dalle cimici piazzate dagli inquirenti che fanno emergere uno spaccato di vita all’ombra di rione Sanità. Punito per aver provato a lasciare la strada, a voltare le spalle alle piazze di spaccio. Punito per il sogno di una vita diversa, come emerge dalle ammissioni rese in un secondo momento dello stesso Storaro: «Non lo voglio denunciare, ho subìto questa cattiveria, voglio solo chiudere i ponti con loro». Una fuga da Gomorra che oggi, alla luce dell’ordinanza cautelare che ha svelato questa trama, sembra finalmente una missione possibile.