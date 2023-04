Napoli, piazza di spaccio nel parco giochi: pusher in manette grazie alle segnalazioni su YouPol

Una piazza di spaccio allestita in un parco giochi. Decine di dosi di cocaina e hashish vendute sotto lo sguardo di bambini di pochi anni. E’ quanto scoperto dai poliziotti del commissariato ‘Secondigliano’ al termine di una complessa attività investigativa. A finire in manette in manetta Giuseppe Petriccione, classe ’74 residente nel comune di Casavatore.

Sarebbe stato lui a gestire la fiorente attività di spaccio all’interno dell’Oasi del Bimbo dove, secondo quanto scoperto dagli investigatori, aveva preso possesso di un locale all’interno dell’area che aveva trasformato in nascondiglio per la droga. All’interno della struttura, la cui porta d’ingresso era chiusa con un lucchetto, gli agenti hanno recuperato ventinove dosi di cocaina e settantadue di hashish il cui valore complessivo sarebbe di diverse centinaia di euro. Da quanto tempo l’uomo avesse avviato la sua attività illecita è ancora oggetto di indagine. Quello che, tuttavia, è certo è che a un certo punto la sua presenza all’interno del parco giochi è diventata intollerabile ad alcuni genitori.

Il continuo via vai di clienti, alcuni dei quali poco raccomandabili, ha messo in allarme le famiglie il cui unico desiderio era quello di sfruttare uno dei pochi spazi aperti dove far giocare i loro bambini. La paura di ritorsioni, però, era tanta. Fortunatamente in aiuto dei genitori è arrivata l’applicazione YouPol della Polizia di Stato che ha permesso loro, in forma anonima, di segnalare quanto stava accadendo all’interno del parco giochi. La palla è, quindi, passata ai poliziotti della sezione Investigativa ed Operativa del commissariato ‘Secondigliano’. Gli agenti, convintisi di essere in presenza di una fiorente attività di spaccio, hanno proceduto nel più classico dei modi. Senza dare nell’occhio hanno iniziato a sorvegliare l’area giochi fino a quando hanno notato la presenza di Petriccione e, soprattutto, gli affari che questi concludeva con i clienti. A questo punto sono intervenuti. L’uomo, senza nemmeno rendersene conto, è stato bloccato e sottoposto a perquisizione mentre altri investigatori hanno fatto irruzione nel piccolo deposito scoprendo e sequestrando la sostanza stupefacente pronta a essere immessa sul mercato.

Petriccione, dopo essere stato portato in commissariato per le formalità di rito, è stato, quindi, trasferito nel carcere di Poggioreale dove è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini, ad ogni modo, sono ancora in corso per appurare se il presunto spacciatore operasse da solo oppure se fosse legato in qualche modo ad una delle organizzazioni camorristiche che operano in questa porzione di territorio cittadino. Un’operazione, quella condotta dagli uomini del IV Distretto, che, ad ogni modo, ha raggiunto un importantissimo doppio risultato. Da un lato ha assestato un durissimo colpo allo spaccio che dopo le battute d’arresto degli ultimi tempi sta tentando di riprendere quota. Dall’altro, cosa più importante, ha riconsegnato ai cittadini un altro pezzo di quartiere.