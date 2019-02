Napoli, il piazzale del metrò di Bagnoli nel degrado: «Subito interventi di pulizia»

Mercoledì 20 Febbraio 2019, 14:05

Una discarica a cielo aperto, da tempo abbandonata al degrado e dove gli spazi verdi sono solo un ricordo lontano. Si presenta così l’area a ridosso della metropolitana di Bagnoli, sul viale della Liberazione, inaugurata solo due anni fa. Gli spazi pubblici che sarebbero dovuti essere un fiore all’occhiello, con giardini, panchine e un ampio parcheggio vicino, sono diventati uno dei luoghi più isolati e insicuri del quartiere.La denuncia arriva direttamente dai cittadini che ormai - dopo decine di richieste di interventi di pulizia - non sanno più come affrontare il problema.«I cittadini si lamentano da tempo di questo degrado», commenta il consigliere della X Municipalità Pino Di Guida. «Tutta l’area dei giardinetti è in abbandono e di notte diventa insicura per la mancanza dell’illuminazione. Tutti gli interventi che vengono effettuati sono straordinari ma ci stiamo battendo affinché anche questi spazi rientrino in un circuito di ordinarietà. Qui vicino ci sono delle scuole e ci passano centinaia di cittadini al giorno. È necessario restituire questo spazio al quartiere che ormai è sempre più dimenticato dalle istituzioni».