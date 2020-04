Centinaia di blatte invadono la strada e gli abitanti di Piazzetta Settembrini rimangono chiusi in casa. Dalle prime ore del mattino i cittadini – a due passi dal Museo Madre – hanno assistito ad una vera invasione di scarafaggi che sempre più numerosi, hanno iniziato ad invadere palazzi e bassi affacciati sul basolato. Una situazione inquietante che ha scatenato l’ira degli abitanti della zona che immediatamente hanno richiesto l’intervento dell’Asl.



«Ho scritto al direttore generale dell’azienda sanitaria – afferma il portavoce del comitato “Lenzuola Bianche” Armando Simeone – ed ora attendiamo una risposta. E’ ovvio che è necessaria una deblattizzazione e ci auguriamo che avvenga entro domani. La situazione è diventata insostenibile in poche ore perché sempre più blatte, si sono riversate in strada rendendo impossibile anche camminare. Un vero tappeto di insetti che ha costretto la gente a rimanere chiusa in casa, ma senza grandi risultati. Gli scarafaggi sono riusciti ad entrare anche all’interno delle case mettendo tutti in allarme. Bisogna intervenire subito».



© RIPRODUZIONE RISERVATA