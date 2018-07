Napoli choc, picchia la compagna con la mazza da baseball: arrestato

Lunedì 2 Luglio 2018, 20:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale hanno arrestato M.M. di 54 anni, responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e tentata rapina.I poliziotti sono intervenuti in un appartamento di via Cristallini dove una donna era stata appena aggredita dal compagno. Gli agenti si sono trovati davanti a una donna sofferente e con evidenti segni di aggressione fisica. L’appartamento poi era totalmente a soqquadro. I poliziotti hanno bloccato l’uomo che era ancora in casa. Indosso aveva una postpay e un cellulare sottratto alla donna. Rinvenute anche due mazze da baseball presumibilmente usate anche per aggredire la vittima.