Napoli, picchia extracomunitario per rubargli i cellulari: arrestato

Lunedì 28 Maggio 2018, 14:51 - Ultimo aggiornamento: 28-05-2018 14:51

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno arrestato Moustafa Kamal Mohamed Kamal, 32 anni, accusato di rapina aggravata, lesioni personali dolose aggravate e resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato in concorso.Ieri mattina, la sala operativa ha inviato una volante a piazza Garibaldi in ausilio ai militari dell’Esercito Italiano che avevano appena soccorso un cittadino straniero picchiato da un extracomunitario. I militari erano anche riusciti a bloccare l’autore dell’aggressione.Nel ricostruire l’accaduto, gli agenti hanno accertato che il 32enne insieme a un complice riuscito a far perdere le sue tracce, aveva rapinato due telefoni cellulari ad uomo picchiandolo violentemente. La vittima era riuscita a recuperare uno dei suoi telefoni dopo aver ingaggiato una colluttazione con il rapinatore poi bloccato dai militari.A questo punto i poliziotti hanno bloccato Mohamed Kamal dopo una colluttazione recuperando anche un paio di forbici.