Pietro torna a casa: il bimbo di 7 anni sottoposto ad intervento in Georgia

E' stato sottoposto ad intervento chirurgico il piccolo Pietro, il bimbo di 7 anni per il quale era stata avviata una raccolta fondi nei comuni di Qualiano e Calvizzano, i paesi di origine della sua famiglia, e successivamente una raccolta fondi lanciata sul web. L'intervento è stato eseguito a Tiblisi, in Georgia. Il bimbo è stato dimesso dall'ospedale e nelle prossime ore - a quanto si apprende - tornerà in Italia. A Pietro era stata diagnosticata una patologia che non permette la formazione di determinati neuroni.

Una malattia curabile solo attraverso l’utilizzo di cellule staminali e trasfusioni di sangue ottenute dal suo stesso midollo spinale. L'intervento dovrebbe consentire al sistema nervoso di Pietro di produrre i neuroni mancanti. Il bimbo e la sua famiglia erano partiti lo scorso 7 marzo alla volta della capitale georgiana.

