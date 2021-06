Napoli, in giro alla Pignasecca con due grandi tartarughe: multa da 3mila euro

Multa da 2.300 euro per un 50enne sorpreso in via Pignasecca, nel centro storico di Napoli, mentre trasportava due grosse tartarughe in un recipiente di plastica.

I Carabinieri motociclisti del Nucleo radiomobile di Napoli hanno notato la scena e hanno allertato i militari del Nucleo Cites, i quali hanno constatato che si trattava di due esemplari di trachemys scripta, tartarughe a guance gialle, nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA AstraZeneca, open day domenica a Pompei: prenotazioni verso il sold... L'EPIDEMIA Covid a Napoli, riapre l'ospedale Cotugno: non solo virus,... L'AMBIENTE Torre del Greco, ecopunto chiusodiscarica davanti al centro... IL PROCESSO Neomelodici ispirati a Maria Paola Gaglione«Sì ai... L'EPIDEMIA Vaccini, boom degli under 40 in Campania: in un giorno 189 mila...

Le due tartarughe sono state sequestrate perché il 50enne non ne aveva fatto denuncia al Ministero dell'Ambiente.