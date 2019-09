Napoli, piove nella stazione della Circum: infiltrazioni continue in banchina

Mercoledì 25 Settembre 2019, 15:15 - Ultimo aggiornamento: 25-09-2019 15:44

A tre giorni dal pesante temporale che si è abbattuto su Napoli si registrano ancora molte criticità. Non solo strade allagate e alberi caduti nei giorni scorsi, il maltempo ha provocato altri disagi che mettono a nudo le difficili condizioni delle infrastrutture cittadine e che richiederebbero interventi strutturali. Nella stazione della Vesuviana Villa Visconti a Ponticelli, nell'area orientale della città, l'acqua piovana si infiltra dalla strada e raggiunge le pareti della sottostante banchina.I pendolari che utilizzano la tratta dell'EAV che collega Napoli e San Giorgio a Cremano si sono ormai abituati alla presenza di secchi e bacinelle nella stazione: è l'unico rimedio per raccogliere l'acqua che cola costantemente ed evitare che possa interessare una parte più estesa della struttura, creando situazioni di pericolo agli utenti. Dopo il temporale di tre giorni fa e le successive piogge, difatti, la situazione è decisamente peggiorata. Che il problema sia una costante è evidente dalle numerose macchie che interessano le pareti ai lati della enorme banchina: chiazze di acqua e muffa alimentate da una costante infiltrazione d'acqua.Occorrerebbe manutenzione anche per altri aspetti della stessa stazione di Villa Visconti. In più punti la facciata esterna presenta dei distaccamenti di intonaco con la conseguente fuoriuscita dei ferri di armatura della struttura portante e anche diverse pesanti mattonelle si sono staccate. L'accoglienza all'ingresso lascia a desiderare: il cortile interno e in particolare lo spazio comunale esterno sono nel pieno degrado. Resta fuori uso la scala mobile.Il problema delle infiltrazioni riguarda anche altre stazioni della stessa linea dell'ex Circumvesuviana come Bartolo Longo e Vesuvio De Meis, così come Argine Palasport. Non solo una questione di mancato decoro ma anche e soprattutto di sicurezza per migliaia di persone che utilizzano quotidianamente il servizio di trasporto pubblico.