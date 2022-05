Napoli, piovono calcinacci da un palazzo a Soccavo

Momenti di paura in via Montevergine a Soccavo, periferia occidentale di Napoli. Alcuni calcinacci si sono staccati, presumibilmente a causa di un'infiltrazione d'acqua, da un palazzo nella centralissima arteria stradale, nei pressi di via Epomeo.

Il crollo, risale a qualche giorno fa quando, in pieno giorno, una “pioggia” di frammenti di cornicione, sono rovinati al suolo.

Residenti e passanti, preoccupati, hanno allertato i vigili del fuoco che sono intervenuti per mettere in sicurezza l'area, evitando il passaggio per i pedoni.