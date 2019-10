Venerdì 11 Ottobre 2019, 15:23 - Ultimo aggiornamento: 11-10-2019 15:30

Un uomo di 57 anni, operaio di un'azienda con sede nell'hinterland di Napoli, ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina poco prima delle 10.30 a Roffia, nel comune di San Miniato (Pisa).Secondo quanto appreso, l'operaio stava lavorando alla ripulitura di un oleodotto che attraversa le campagne quando è rimasto parzialmente incastrato in una macchina che tritura il legno. Sul posto i sanitari del 118, i carabinieri, i vigili del fuoco e anche l'elisoccorso per velocizzare il trasferimento in ospedale ma, nonostante i tentativi di rianimarlo, l'uomo è morto sul posto.