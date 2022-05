Napoli, Pisani, Tiberio e Zappacosta: i nomi possibili delle nuove strade

Artisti, medici e non solo a loro si punta a intitolare nuove strade. A Napoli la commissione Urbanistica, presieduta da Massimo Pepe, ha incontrato oggi alcuni dei componenti della commissione Toponomastica da poco ricostituita, assicurando sostegno in merito alla proposta dell’attribuzione di nomi a strade, palazzi, parchi. Dagli esperti intervenuti oggi - Fara Caso, Carlo Verde, Antonio Pelella – sono venute alcune opzioni di fondo sul lavoro toponomastico: il legame con le memorie e l’identità delle comunità territoriali, il recupero in particolare della memoria storica, l’attenzione da dedicare alle periferie e ai quartieri di nuova edificazione.

Anche il consigliere Rosario Palumbo (Cambiamo!) ha sottolineato quanto la scelta del nome sia leva per la riqualificazione e valorizzazione territoriale, mentre il consigliere Rosario Andreozzi (Napoli Solidale Europa Verde) ha richiamato l’attenzione sulle ricadute, su abitanti e commercianti, dei cambiamenti introdotti. Fondamentale per Fiorella Saggese (Movimento 5 Stelle) l’uso della toponomastica per evidenziare le personalità femminili. Dal consigliere Demetrio Paipais (Movimento 5 Stelle) è già pervenuta una proposta, quella dell’intitolazione a Gianni Pisani, l’artista recentemente scomparso, di un luogo presso l’Accademia di Belle Arti di cui fu direttore.

Gennaro Rispoli (Napoli Libera) ha avanzato la proposta di riprendere la richiesta di intitolazione di luoghi in prossimità di presidi ospedalieri a Vincenzo Tiberio, medico napoletano e precursore dell’invenzione della penicillina, e all’immunologo Zappacosta.