Napoli: auditorium Polifunzionale Piscinola, 2 milioni per il progetto di restyling

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la ristrutturazione dell'auditorium del Polifunzionale di Piscinola è stato approvato dalla Giunta Comunale di Napoli, su proposta degli assessori al Patrimonio e alla Cultura, rispettivamente, Alessandra Clemente ed Eleonora de Majo. L'importo è pari a circa 2 milioni di euro. Il progetto rientra nel Piano strategico della Città metropolitana di Napoli. «È un importante progetto per un quartiere sempre più al centro della programmazione amministrativa - ha affermato l'assessore Clemente - Riqualificare il teatro-cinema-sala concerti dell'auditorium assume un significato profondo al fine di dare forza alle realtà culturali e civiche che lì operano da tempo ed incoraggiare nuovi investitori e nuovi servizi rivolti agli abitanti, agli operatori culturali ed associativi del quartiere e non solo».

Un progetto che - evidenzia l'assessore alla Cultura, De Majo - «mai come in questo momento si configura tra quelle azioni che possono dare speranza a un comparto tanto sofferente quale è quello della cultura. È stata stanziata una cifra importante per l'ammodernamento necessario dell'auditorium di Piscinola che è anche un simbolo della resistenza culturale in un territorio difficile e periferico. Un luogo di cultura, dove si fa cultura ma si fa anche aggregazione sociale con tanta tenacia a opera di volenterose e valide realtà associative. È dovere dell'amministrazione, più che mai ora, più che mai qui, investire e stare al fianco di chi opera in queste difficili realtà territoriali ogni giorno» ha concluso.

