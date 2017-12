Giovedì 28 Dicembre 2017, 19:53 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2017 19:53

«Napoli non è una città per ciclisti». È la denuncia messa nero su bianco nell'appello al sindaco De Magistris, al quale chiedono un incontro urgente e il ripristino della consulta, sottoscritta dalle associazioni aderenti alla Consulta per la Mobilità Ciclistica della città di Napoli.In prima linea FIAB, che schiera il coordinamento regionale e quello cittadino dei Cicloverdi, assieme a Legambiente e Wwf, Napoli Pedala, Green Italia e tante altre sigle. La mobilità ciclistica sul territorio è penalizzata principalmente dalla disattivazione da parte dell’amministrazione della Consulta per la Mobilità Ciclistica, dalla soppressione della ciclabile nella galleria Quattro Giornate, dai percorsi ciclabili in estinzione (essendo ormai quasi cancellati del tutto i segni sull’asfalto tra Bagnoli e piazza Garibaldi). In più, scrivono i ciclisti, l’unica percorribile in sicurezza è quella del lungomare che, però, viene sempre più spesso occupata dagli stand fieristici, richiesta quest’ultima accorata che fa seguito a una petizione «Liberiamo la pista ciclabile del lungomare» promossa da FIAB, con oltre 5 mila firme.Nella lettera aperta al sindaco De Magistris “Napoli non è una città per ciclisti” denunciamo poi anche una disattenzione: i fondi pubblici per la mobilità ciclabile e la mobilità sostenibile non vengono utilizzati allo scopo, trascurando di fatto le esigenze dei ciclisti che utilizzano le due ruote anche per andare al lavoro. «Si esprime rammarico per la decisione di finanziare con i fondi PON Metro opere che ritenevamo e riteniamo in totale difformità con la Misura-Obbiettivo quali una nuova semaforica “intelligente” per circa 6.9 milioni di euro, il cui obbiettivo primario ci appare essere la fluidificazione del traffico veicolare privato».E ancora due temi a cuore dei ciclisti urbani: il Bike Sharing che, nonostante il successo registrato nell’anno di sperimentazione con 15.000 utenti registrati, non è stato più ripristinato e la costruenda pista ciclabile annessa alle opere di rifacimento della via Marina che, secondo tutte le associazioni firmatarie dell'appello al Comune, non sarebbe a norma per la esigua larghezza del tracciato.