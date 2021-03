Napoli, a Soccavo una pistola nascosta in un furgone abbandonato in strada

Ancora un sequestro di armi e munizioni in Via Marco Aurelio, la scoperta in tarda serata. I militari del nucleo radiomobile di Napoli, all’interno di un furgone abbandonato, hanno rinvenuto 1 pistola Beretta 92 FS, completa di caricatore con 11 proiettili.

L’arma è risultata provento di un furto commesso nel 2018 a Caivano. Sarà sottoposta ad accertamenti balistici affinché possa essere eventualmente abbinata a fatti di sangue o intimidazione.

