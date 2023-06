Napoli: aveva una pistola in auto, arrestato 39enne al Rione Luzzatti

Ieri sera gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato Poggioreale hanno controllato in piazza Francesco Coppola un uomo a bordo di un’auto in cui hanno rinvenuto una pistola Beretta mod. 82B cal. 7,65 con matricola abrasa e 8 cartucce dello stesso calibro.

M.D., 39enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per porto e detenzione illegale di arma clandestina e relativo munizionamento nonché per ricettazione della stessa; infine, il veicolo è stato sottoposto a sequestro.