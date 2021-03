Napoli, pistola e mitraglietta Uzi nascosti in un vano dentro al muro

I carabinieri della stazione di Fuorigrotta, a Napoli, nell'ambito di un servizio di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale dell'Arma, hanno rinvenuto una pistola e una mitragliatrice. È accaduto in via Campegna, durante un'ispezione ad un muro perimetrale del Rione 133.

LEGGI ANCHE Napoli, opere sottratte ai clan di camorra in mostra dopo 50 anni

APPROFONDIMENTI IL LOCKDOWN Napoli, assembramenti in strada e appelli ignorati: «A casa si... IL FISCO Tari, è scontro frontale a Napoli: «Vogliamo l'anno... I LAVORI Napoli, al via i lavori sulla Perimetrale Melito-Scampia per 900mila...

Ad insospettire i militari, subito dopo un controllo ad un detenuto ai domiciliari, un panno sporco occultato in una fessura di un muro di tufo, dietro alcune bottiglie di vetro. Nel fagotto è stata trovata una pistola mitragliatrice modello Imi uzi cal.9x21 di fabbricazione israeliana e una pistola Sig Sauer con matricola punzonata, colpo in canna e serbatoio contenente 9 colpi 9x21 mm. Le armi sono state sequestrate e saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare se siano state utilizzate per fatti di sangue o intimidazione

Ultimo aggiornamento: 09:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA