Napoli, la pistola era nascosta nell'intercapedine del muro: sequestro

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in vicoletto Fondaco Parrettari hanno rinvenuto, nascoste in un’intercapedine ricavata nel muro perimetrale di uno stabile, una pistola modello Tanfoglio P/25 calibro 9 con matricola abrasa completa di caricatore privo di cartucce e una bustina contenente circa 16 grammi di hashish.

Ieri pomeriggio inoltre gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra hanno effettuato un controllo in via Serino presso l’abitazione di un uomo sottoposto agli arresti domiciliari per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni e lo hanno sorpreso fuori dal proprio domicilio. Aniello Ercolano, 43enne napoletano, è stato arrestato per evasione.