Napoli, la pistola nascosta dietro la statua della Madonna nella cappella

Una pistola a salve priva di tappo rosso è stata trovata la scorsa notte a Napoli dai Carabinieri all'interno di una cappella votiva dietro una statua della Madonna. Il ritrovamento è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio disposto dal Comando provinciale di Napoli.

I Carabinieri della compagnia Napoli Centro hanno trovato la pistola a salve revolver avvolta in un panno all'interno della nicchia in vico Consolazione, nel centro storico. L'arma è stata sequestrata e sarà sottoposta ad accertamenti per verificare se siano impresse sul corpo impronte utili.