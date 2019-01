Armi in via San Carlo: processo al rallentatore, torna libero il nipote del boss

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 21 Gennaio 2019, 11:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È durata poco la sua permanenza in cella, a dispetto delle accuse che gli hanno contestato al culmine di una brillante inchiesta di polizia giudiziaria. Porto e detenzione di armi con matricola abrasa, ipotesi formulata dalla Procura minorile a carico di un indagato protagonista qualche mese fa dell'ennesimo episodio di cronaca nera.Era il 15 settembre scorso, alle quattro e passa del mattino, alba di paura per i tre giovanissimi a bordo di una Fiat Cinquecento. Ricordate cosa accadde in via San Carlo? Armi buttate (e poi recuperate da un dipendente Asìa), posto di blocco forzato, inseguimento dei carabinieri, arresti in via Medina. Un blitz in parte vanificato per il più giovane dei tre, uno che si porta addosso un nome e una parentela che mette ancora paura negli ambienti di camorra: già, perché a tornare libero - un caso di giustizia a maglie larghe - è il nipote di un boss della camorra degli anni Novanta, a sua volta responsabile di decine di omicidi poi confessati alla Dda nella sua carriera di pentito. Figlio di un uomo ammazzato qualche anno fa, nipote di boss collaboratore di giustizia, oggi torna a piede libero. In suo favore una declaratoria di inefficacia per il ritardo nel deposito delle motivazioni del Riesame dei Minori. È stato l'avvocato Giuseppe De Gregorio, difensore del minore, a sollevare il caso del mancato deposito delle motivazioni e a ottenere dal gip la revoca della misura cautelare per inefficacia del provvedimento.