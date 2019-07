Un pitbull è stato ferito a Napoli da agenti di polizia nel tentativo di fermare il cane che, durante la consegna di una notifica ad un uomo agli arresti domiciliari, ha aggredito e preso a morsi un loro collega. Dopo il ferimento gli agenti hanno deciso di non aspettare la speciale ambulanza veterinaria che tardava a raggiungere l'abitazione in via Rosaroll e, caricato il cane nell'auto di servizio, lo hanno portato al pronto soccorso veterinario dove, si apprende dalla Questura, il cane curato non è più in pericolo di vita. Allo sparo sono seguiti momenti concitati durate i quali l'uomo agli arresti ha sferrato un pugno ad uno degli agenti presenti. All'uomo viene contestato il possesso del pitbull, proibito a chi è in regime detentivo, mentre si sta verificando se l'animale sia fornito del microchip identificativo.

Venerdì 12 Luglio 2019, 13:11 - Ultimo aggiornamento: 12-07-2019 13:15

