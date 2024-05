Napoli, controlli della polizia stradale contro la guida in stato d’ebbrezza

Nella notte appena trascorsa, sono stati svolti controlli di polizia volti al contrasto del recrudescente fenomeno della guida sotto l’effetto di droga ed alcool.

L’attività di controllo, che ha visto impiegati gli agenti del distaccamento Polizia Stradale di Nola, i medici dell’Ufficio Sanitario, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con la collaborazione degli operatori della Polizia Locale di Napoli, ha consentito di identificare complessivamente 78 persone, verificando lo stato di ebbrezza e/o alterazione da stupefacenti di nr. 58 conducenti, di cui 2 denunciati poiché risultati positivi allo screening salivare per l’assunzione di sostanze stupefacenti ed altri 2 sanzionati amministrativamente poiché in stato di ebbrezza alcolica.



Sono stati, altresì, controllati 45 veicoli contestando 5 violazioni del Codice della Strada, con il ritiro di 4 patenti di guida, per un totale di 25 punti decurtati.

La guida sotto l’effetto di alcool e droga, oltre a costituire una violazione sanzionata severamente dal Codice della Strada e dal Codice Penale, è causa principale, insieme all’alta velocità, dell’elevato numero di incidenti stradali gravi, spesso con esito mortale.

Un’attività non solo finalizzata a garantire la sicurezza dei conducenti che si muovono sulle nostre strade, ma anche volta ad intensificare i controlli di legalità in materie particolarmente sensibili e sentite dalla collettività.