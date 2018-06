Sold out al Napoli Pizza Village: è il secondo giorno da record

Sabato 2 Giugno 2018, 22:47 - Ultimo aggiornamento: 02-06-2018 22:48

Complice la giornata di festa, il secondo giorno del Napoli Pizza Village ha fatto registrare il tutto esaurito. Già poco dopo l’apertura, intorno alle sette, sul lungomare Caracciolo, tutti i forni lavoravano a pieno regime, i pizzaioli erano indaffarati e i tavoli quasi tutti occupati.Tantissimi, poi, i ragazzi che fin dalle prime ore del pomeriggio si sono radunati sotto il palcoscenico per aspettare Ultimo, il giovane cantautore italiano vincitore del Festival di Sanremo 2018 nella categoria nuove proposte, e protagonista del concerto conclusivo di questa seconda giornata del Pizza Village. Sul palco con lui anche la star del web da milioni di follower Diego Laurenti e i Desideri, gruppo musicale vincitore del Wind Summer 2017. La band indipendente 29&30, poi, ha presentato il suo ultimo singolo. A chiudere la serata musicale la presenza fissa del Napoli Pizza Village, Anna Capasso, che ha fatto scatenare i ragazzi e le ragazze sulle note della disco anni’90. Spazio, infine, anche per gli incontri organizzati nell’area ospitalità. Il tema protagonista di questa sera, è stato lo street food che da “scaccia fame” per i poveri nel dopoguerra è diventato una proposta d’eccezione che si è imposta nella cucina partenopea.