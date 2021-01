Napoli, pizzaiolo reagisce alla rapina: «Mi diceva: dammi i soldi o ti sparo ma io ho difeso il mio lavoro»

È ancora scosso Gianluca Liotti, il titolare della pizzeria «Sfizio fritto» di Varcaturo, sul litorale giuglianese, che domenica sera ha reagito con forza ai banditi che volevano portargli via l'incasso. Ha reagito con così tanta forza e determinazione da arrivare a bloccare e disarmare uno dei malviventi, poi arrestato dai carabinieri. Si tratta di Luigi Sannino, 38enne di Poggiomarino già noto alle forze dell'ordine e già sottoposto alla libertà vigilata. Il ladro ha agito con un complice che è riuscito, per ora, a far perdere le sue tracce. «Ho rischiato molto, lo so, ma lo rifarei» dice Liotti, che racconta quei drammatici momenti con lucidità.

Liotti, che cosa è accaduto domenica sera?

«Erano circa le 19.30, io stavo servendo dei clienti che volevano portare a casa delle pizze. I miei dipendenti stavano sfornando una pizza e due panini per delle persone che stavano attendendo in auto il loro turno, nel pieno rispetto delle norme. E all'improvviso entra nel locale uno dei malviventi armato di pistola».

E cosa le ha detto?

«Mi ha detto: Mi devi dare tutto l'incasso della serata. Tutto l'importo, muoviti».

E lei?

«Io gli ho subito detto che non avevo niente, che non avevo incassato proprio nulla quella serata. Che non avevo soldi da dargli. Avevo appena aperto, stavamo per cucinare gli ordini per l'asporto, insomma di fatto era presto e io in cassa non avevo proprio nulla».

E il ladro a quel punto come ha reagito?

«Mi ha puntato una pistola alla testa dicendomi: Ti sparo, ti sparo, dammi il registratore di cassa. Io non ci ho visto più e ho reagito a mia volta. Gli ho detto: Sparami, sparami in testa, io non ti do niente».

Che cosa pretendeva? Lei le aveva già detto di non avere soldi.

«Voleva il registratore di cassa. Io l'ho pagato più di 5mila euro. Non ci ho visto più. Non ho capito più niente. Lo so che ho rischiato, ma cos'altro potevo fare?».

Come l'ha fermato?

«A quel punto vista la concitazione sono intervenuti i miei due dipendenti. Lo abbiamo fermato tutti insieme e disarmato. Poi lo abbiamo fatto cadere al suolo. Gli abbiamo sfilato la pistola dalle mani».

E l'altro?

«L'altro stava per entrare all'interno forse. Non lo so, non l'ho visto. Di certo ha lasciato il motorino fuori la pizzeria ed è scappato. Lo abbiamo anche inseguito. Abbiamo provato a fermarlo. Ma si è dileguato. Io non so nemmeno se serve quello che abbiamo fatto, ma lo abbiamo fatto per proteggere il nostro lavoro».

E come lo avete trattenuto invece l'altro?

«È intervenuta la guardia giurata per fortuna. Poi i carabinieri sono arrivati quasi subito e lo hanno arrestato e portato via. Altro non so per ora».

Non ha avuto paura quando le ha puntato la pistola?

«Non sapevo se fosse fasulla o meno, sono stati i carabinieri, dopo, a dirmi che era scenica, una pistola giocattolo. Non ci ho pensato in quel momento, per me era una pistola e basta. Me la puntava alla testa e urlava, urlava e io gli dicevo di spararmi ma che non gli avrei dato proprio nulla».

Da quanto tempo siete operativi a Varcaturo?

«Da poco. Abbiamo aperto il 19 giugno, dopo il primo lockdown. Io sono di questo territorio, ho 31 anni, e ho voluto investire qua. Non sono pizzaiolo ma ho dato ad altri la possibilità di lavorare».

Sta avendo difficoltà in questo periodo?

«Tante purtroppo. Non è facile. Lo sapevo a cosa andavo incontro aprendo in questo periodo così complicato. Ma con immenso sacrificio ce l'abbiamo fatta e piano piano siamo riusciti a ingranare. Il lavoro però è poco, per questo ho reagito così».

Lei e i suoi dipendenti siete stati coraggiosi, cosa vi siete detti dopo?

«Guardi io ho sempre detto a loro di non reagire mai. Mai mi sarei sognato di metterli in pericolo. Gli ho sempre detto che in caso di rapine dovevano dare tutti i soldi e basta. Perché come vado io a lavorare, vanno pure loro. Io ho avuto sangue freddo, ma dovevo farlo perché non ne possiamo più. Mi alzo alle otto del mattino e finisco di lavorare all'una di notte. Se avessi dato quella cassa avrei subìto un danno enorme. Si rende conto quanto costa? Come facevo?»

Lo rifarebbe?

«Sì, lo rifarei. Anzi vorrei dire alle persone di reagire, di non subire più questi soprusi. Bisogna affrontarle queste persone e non cedere, perché se no loro lo faranno sempre. Io vado al lavoro a volte anche solo per guadagnare 100 euro, da dividere con i dipendenti. Sono sacrifici enormi. Sono sposato, ho tre figli, è tosta. Mantengo due dipendenti. Insomma lavoro sodo ogni giorno».

Cosa chiede ora allo Stato?

«Più controlli, più protezione in questa zona. Sono giorni che tra supermercati, farmacie, negozi non si capisce niente. Rubano nelle auto, rompono finestrini. Sarà la fame del lockdown, non lo so. Ma è un'escalation. I miei dipendenti hanno paura della vendetta del complice, ma io li ho rassicurati. Gli ho detto che non tornerà, non gli conviene. Però vorremmo che ci fosse almeno un'auto dei carabinieri o della polizia qui intorno, più spesso. Basterebbe un giro e noi ci sentiremmo più protetti. Che ci vuole?»

Andrebbe via da qui dopo quello che le è accaduto?

«No, assolutamente, io resto. Non vado via, qui ho investito, questo è il mio territorio e non me ne vado».

© RIPRODUZIONE RISERVATA