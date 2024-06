C’è testimone - o sedicente tale - che si è fatto avanti. E che ha raccontato alcuni particolari di quella serata, l’ultima notte per un ragazzo napoletano morto in circostanze ancora tutte da chiarire. Un messaggio postato in un gruppo social, nel quale il testimone anonimo racconta particolari che potrebbero essere utili a tenere in piedi un’inchiesta che va avanti da oltre un anno: quella sulla morte di Eduardo Granato, pizzaiolo 28enne deceduto un anno e mezzo fa all’interno del cortile di un edificio di via Duomo.

Un caso che negli ultimi giorni ha fatto registrare un paio di novità degne di rilievo: da un lato il post sul gruppo creato dalla famiglia di Eduardo, con un anonimo che si fa avanti e che racconta alcuni particolari che potrebbero risultare utili nella ricostruzione di questa storia; dall’altro, il ritrovamento di una pashmina accanto al corpo di Eduardo, un indumento che spunta dalle fotografie presenti nel fascicolo di indagine e che spinge i familiari di Eduardo ad una affermazione perentoria: quella pahmina - dicono - di sicuro non apparteneva al ragazzo trovato privo di vita.

Una storia, tanti punti oscuri, quella del giovane artigiano della pizza. Era il 25 gennaio del 2023, quando Eduardo trascorre una serata a cena con alcuni amici storici; beve un paio di drink, prima di farsi accompagnare in piazza Trieste e Trento, non lontano dalla propria abitazione in zona Pignasecca. Ma a casa quella notte Eduardo non ha fatto mai ritorno. Ed è questo il primo nodo da sciogliere. Alcune telecamere cittadine lo inquadrano mentre va a gonzo per la città, poco prima della mezzanotte, come se non avesse una meta precisa. Riesce ad entrare in un edificio privato di via Duomo (un palazzo antico di sicura origine aristocratica, oggi protetto da due portoni elettronici) pur non avendo alcuna relazione con nessuno dei residenti. All’alba del giorno dopo viene trovato morto a terra. Probabilmente è arrivato al terzo o al quarto piano dell’edificio, per cadere dall’alto in basso, nel cortile interno. È stato spinto? Ha litigato con qualcuno? O si è trattato di un suicidio?

Restiamo agli ultimi step investigativi, anche e soprattutto grazie al lavoro condotto dall’avvocato Luigi Ferrandino, che assiste la famiglia Granato e della Manisco Word di Virginia Adamo. C’è un post sui social scritto da un anonimo, che ha spiegato di aver visto Granato in compagnia di un altro giovane uomo: un ragazzo alto, snello e dai capelli scuri. Poca roba per avere un identikit, ammesso anche che il post contenga un fondo di verità. Più concreta e suggestiva è la storia della pashmina. È stata rinvenuta accanto al cadavere di Eduardo. È un foulard abbastanza ampio, di forma rettangolare di almeno una trentina di centimetri: raffigura una riproduzione iconizzata del primo congresso eucaristico parrocchiale che si tenne dal 19 al 26 maggio del 2002. Un evento al quale Eduardo non ha mai partecipato (aveva sette anni, all’epoca); nel foulard c’è un contenuto religioso, argomento che non ha mai appassionato più di tanto il giovane pizzaiolo, come hanno confermato i suoi stretti congiunti.

Dunque, la domanda: che ci faceva quella pashmina accanto al corpo di Eduardo? Inchiesta condotta dal pm Vincenza Marra, magistrato in forza alla pool coordinato dal procuratore aggiunto Pierpaolo Filippelli, al vaglio ci sono una serie di indizi. In più occasioni le sorelle e la fidanzata hanno spiegato che Eduardo conduceva una vita regolare, era stato assunto nella pizzeria Sorbillo e sognava in grande; conviveva con la fidanzata ed era alla ricerca di un locale in cui mettersi in proprio come pizzaiolo. Non proprio un atteggiamento di chi medita la fine. Dunque resta la domanda di fondo: come è morto Eduardo? Ipotesi di istigazione al suicidio, dopo oltre un anno di verifiche non sono emersi riscontri decisivi, al netto delle due novità di queste ultime settimane. Il post dell’anonimo e la storia della pashmina.

Nessuno finora è stato in grado di spiegare il motivo per il quale Eduardo quella notte non fece ritorno a casa. E per quale motivo si spinse in un edificio nel quale non aveva alcun contatto. Dal cellulare non sono emersi particolari capaci di abbozzare una risposta a queste domande, né sono venuti fuori elementi in grado di suggerire un rapporto pregresso tra il 28enne e qualcuno degli inquilini. Eppure quella notte il ragazzo era lì. È entrato in modo furtivo nel palazzo, salendo alcune rampe di scale. Poi è precipitato a terra. Accanto al corpo quella pashmina che non gli apparteneva. Era di qualcuno che ha avuto la forza di spingerlo dal parapetto di uno dei piani dell’edificio, magari al termine di una colluttazione? Stando alle indagini difensive, quell’indumento è stato venduto in un noto negozio religioso di via Duomo. A pochi passi dal luogo della morte del 28enne. Era dell’assassino?