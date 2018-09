Napoli, pizzerie nel mirino: ladri da Brandi, rubati 600 euro e una macchina fotografia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 5 Settembre 2018, 07:30

Nel video di sorveglianza si vede un uomo da solo, con un cappuccio calato sul volto per non farsi riconoscere. Le telecamere lo hanno ripreso mentre si spostava tra le varie stanze e rovistava alla ricerca di contanti e oggetti di valore e poi si allontanava scappando attraverso la porta che aveva sfasciato.Anche la storica pizzeria Brandi, dove 129 anni fa nacque la pizza Margherita, va ad allungare l'elenco dei locali di ristorazione finiti nel mirino dei criminali. Il raid nella notte tra lunedì e martedì, il bottino è di 600 euro e una macchina fotografica di scarso valore. I titolari si sono accorti del furto al mattino, quando sono arrivati in via Sant'Anna di Palazzo per prepararsi all'arrivo dei clienti. Il ladro ha utilizzato come via di accesso una porta secondaria che si trova sul lato della cucina, all'interno di un portone dove ci sono anche altre attività e per questo molto spesso lasciato aperto a qualsiasi ora; l'uomo, nel cuore della notte, si è intrufolato nell'edificio, ha danneggiato la porta mandando in frantumi il vetro ed è entrato.