Napoli, «pizzo» per lasciare l'auto vicino al Parco è già assalto al viale dell'Edenlandia

Martedì 31 Luglio 2018, 10:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Venite dottò, ve la guardo io la macchina». Domenica pomeriggio bollente, bambini emozionati in automobile, uno dei tanti papà ha ceduto alle richieste dei cuccioli: si va all'Edenlandia. La struttura ha appena riaperto i battenti, l'entusiasmo è stato immenso, anche quello dei parcheggiatori che hanno immediatamente occupato il viale d'accesso alla struttura per taglieggiare chi va a divertirsi.LA PROTESTAIl web s'è immediatamente riempito di messaggi di protesta, ognuno racconta la propria rabbia, qualcuno ammette di aver «ceduto» alle pressioni degli abusivi perché quando hai i bimbi in macchina pronti a divertirsi, non puoi fare questioni con un violento che ti chiede il pizzo, glielo dai e metti anche quell'estorsione nel conto della giornata dedicata allo svago. Molti altri hanno raccontato di aver lasciato il viale dell'Edenlandia pur di non cedere al ricatto. Nessuno, però, s'è rivolto ufficialmente ai vigili per denunciare. Anche se la polizia municipale aveva già deciso di muoversi per cercare di arginare il nuovo fronte degli abusivi.I CONTROLLIIl comandante dei vigili napoletani, Ciro Esposito, ha chiesto di predisporre un servizio di verifiche costanti e puntuali proprio nell'area di Edenlandia e, in particolare, lungo il viale di accesso al parco di divertimenti. Naturalmente non è possibile pensare di lasciare una pattuglia in servizio fisso in quell'area. Purtroppo le forze a disposizione sono ridotte all'osso e, in particolare durante i giorni del week end, resta al lavoro un solo agente su quattro: significa riuscire a malapena a gestire l'ordinario, impensabile progettare anche servizi straordinari. Però ciclicamente i controlli passano anche in quel luogo e pure ieri mattina, nonostante la scarsa affluenza, lungo il viale dell'Edenlandia stazionava un'auto della polizia municipale.La situazione, in quel momento (era intorno alle 12.30) appariva surreale. Da un lato del viale l'auto della municipale e gli agenti fuori della vettura, dall'altra parte della strada due uomini, ovviamente parcheggiatori abusivi, comodamente seduti su sedie al fresco degli alberi. In quel momento non arrivavano automobili, sicché gli agenti non hanno potuto fare altro che osservare la situazione: se non si verifica il reato di taglieggiamento non c'è possibilità di intervenire. E sottoporre a controllo due persone che stanno semplicemente sedute fra gli alberi non avrebbe avuto alcun senso.LA STRETTAPerò nonostante quel «faccia a faccia» di ieri mattina, già nel tardo pomeriggio gli abusivi sono tornati sul posto e, come dimostra la foto qui al lato, lavoravano senza problemi taglieggiando gli automobilisti. Nel prossimo fine settimana, nonostante l'allontanamento dalla città di tante persone che andranno in vacanza, è prevista gran folla al parco giochi, e proprio in quell'occasione saranno stabiliti turni di controllo serrati per tenere sotto controllo anche gli abusivi che si sono subito reimpossessati dell'Edenlandia. Le armi per contrastare il fenomeno continuano ad essere poco incisive, però la presenza nei paraggi della stazione della Cumana potrebbe consentire l'applicazione