Napoli, Plebiscito in festa per la Befana. Il plauso del sindaco ai vigili del fuoco

Sabato 6 Gennaio 2018, 14:58 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2018 14:58

Grandi e piccini si sono ritrovati questa mattina in Piazza Plebsicito per la tradizionale festa della Befana organizzata dal Comune di Napoli. «Una piazza piena di persone e di partecipazione - ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, che ha rivolto un ringraziamento ai Vigili del Fuoco «che con grande umanità sono sempre in prima linea con la loro attività. Un punto di riferimento importantissimo per la città». Giochi, musica e laboratori per una mattinata di sole allietata dalla Civica Fanfara dei Vigli del Fuoco con le note della banda musicale. «Ho preso l'impegno personale per far diventare nel 2018 la loro fanfara quella di Napoli - ha annunciato il primo cittadino - per consacrare ufficialmente attraverso la musica un connubio tra la città e i vigili del fuoco».Il sindaco, prima di prendere parte alla manifestazione, ha fatto visita alla comunità rom di via del Riposo a Gianturco per consegnare le tipiche calze dell' Epifania. «Ho constatato una situazione positiva, le famiglie e i bambini stanno bene. Si sono fatti dei passi davanti. Tanto c'è ancora da fare sul tema dell'intengrazione, ma questa è una città all'avanguardia, che si impegna e smette con la stagione del mero assistenzialismo per passare alla fase della vera integrazione con diritti e doveri per tutti».Gli Assessorati all’Istruzione e al Welfare in collaborazione con il Comando Provinciale di Napoli dei Vigili del Fuoco, con la Ludoteca cittadina e la Coooperativa sociale Progetto Uomo nell'ambito del progetto "Una città per giocare", hanno accolto le bambine e i bambini con l'allestimento di Pompieropoli, con aree dedicate a giochi di strada, baratto e laboratoti didattico-ricreativi.Anche quest'anno il pluripremiato pizzaiolo Vincenzo Varlese sfornerà 200 pizze da offrire ai piccoli.