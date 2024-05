Due concorsi per assunzioni ad hoc di 129 tecnici per fare il massimo sforzo e chiudere entro dicembre 2026 tutte le opere del Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resilienza. Un treno che difficilmente passerà di nuovo una specie di ultima chiamata per Napoli e - come raccontato da Il Mattino - il Comune guidato dal sindaco Gaetano Manfredi lo sa bene.

Infatti Palazzo San Giacomo ha messo a terra 73 progetti - nel senso di cantierizzati - e 751 milioni del Pnrr ai quali vanno aggiunti quelli dei progetti complementari al Pnrr che sfiorano il mezzo miliardo. Ma così come i cantieri sono stati aperti, ora vanno seguiti da vicino per chiuderli entro dicembre del 2026 altrimenti si corre il rischio di nuove incompiute e sul tema Manfredi una stoccatina la lancia: «Siamo molto fiduciosi di farcela - spiega il sindaco - anche se per le opere dove ci sono i fondi complementari al Pnrr avremmo un anno in più di tempo, ma noi vorremmo chiudere nel 2026 questo il nostro obiettivo. Siamo fiduciosi rispetto ai decenni delle opere pubbliche degli anni passati, mi sembra che stiamo a buon punto. E se ce la faremo, e ne sono sicuro, allora avremo una Napoli trasformata quella che vogliamo noi».

Di qui l’impellente necessità di assumere dirigenti specializzati in questo particolare segmento delle opere pubbliche. «Abbiamo questo nuovo concorso nei prossimi giorni - racconta Manfredi - ci serve personale tecnico qualificato per uno sforzo straordinario per seguire l’evoluzione dei cantieri, per far rispettare i tempi abbiamo bisogno di ingegneri e architetti. Quando si affrontano opere così complesse l’intoppo è sempre dietro l’angolo». Manfredi ricorda che a Napoli è aperto un cantiere Pnrr che riguarda la riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’Albergo dei Poveri che vale 150 milioni, anche li la data di chiusura e consegna delle opere è dicembre 2026.

«Per i lavori sono state selezionate - conclude il sindaco imprese molto qualificate perché il complesso è anche un bene culturale con tutta una serie di vincoli legittimi che ha posto al Sovrintendenza. È una sfida complessa, ma noi per affrontarla abbiamo fatto un progetto la cui elaborazione è durata due anni proprio per organizzare al meglio i Lavori. Il segreto per evitare interruzioni dei cantieri è proprio questo: l’organizzazione».

Il primo - le prove sono solamente scritte partiranno l’ultima settimana di giugno e finiranno la prima settimana di luglio, prevedono 50 assunzioni a tempo indeterminato - e riguardano la cosiddetta Categoria D, quella a cui hanno accesso solo i laureati. Si tratta di “Istruttori tecnici” fondamentalmente, come ha chiarito il sindaco, ingegneri e architetti. Quelli che non sono stati reclutati con il concorsone del 2023 perché alla fine alcuni non hanno superato le prove, ma moltissimi non si sono presentati perché hanno ritenuto l’offerta della “Cosa pubblica” poco appetibile.

Oggettivamente, almeno agli inizi della carriera, gli stipendi che riescono a dare i Comuni sono abbastanza bassi rispetto a quelli che erogano Regione e Città metropolitana. Tant’è, a Palazzo San Giacomo sono arrivate 2500 domande di partecipazione che non sono moltissime ma nemmeno poche. Due prove entrambe scritte, senza colloquio potrebbero essere meno difficoltose da superare.

Il Comune punta a reclutarne con il concorso 50 ai quali vanno aggiunti altri 10 per le progressioni verticali interne. Si tratta di soggetti che hanno la qualifica, ma non la funzione che ora gli verrà riconosciuta. E altri 19 verranno attinti dalle graduatorie aperte degli altri concorsi degli anni passati. In totale quindi sul Pnrr ci saranno 79 dirigenti tecnici. In questo concorso si assumeranno anche 50 insegnati di sostegno, 50 vigili urbani e 30 istruttori direttivi socio educativi.

Non è finita qui perché per fine anno è previsto un altro concorso dove tra gli altri profili che servono verranno reclutati altri tecnici. Concorso aperto sia ai laureati che ai diplomati. Da questo concorso di fine anno in via di definizione - sempre con la regia del direttore generale Pasquale Granata - si punta a mettere negli uffici altri 50 tecnici.

Inoltre, anche se il Comune non intende a oggi approfittarne, alla voce Bagnoli dove il Governo ha erogato un miliardo e 200 milioni ha l’opzione di assumere altri tecnici a tempo però determinato, ma solo da impiegare per quello che riguarda i cantieri dell’area ex Italsider. Ovvero bonifiche a terra, a mare e le infrastrutture.