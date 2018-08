Martedì 28 Agosto 2018, 12:49

Offre il caffè ai carabinieri per «non far caso» al suo permesso di soggiorno scaduto: i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno arrestato per istigazione alla corruzione Ru Zeng, un commerciante cinese 28enne domiciliato a Poggiomarino.L’uomo è stato fermato per controlli perché aveva parcheggiato la sua Ford ostacolando la circolazione su via IV novembre. Da verifica al database è risultato che il suo permesso di soggiorno era scaduto a marzo. A quel punto, quando i carabinieri gli hanno detto che doveva seguirli in caserma per i conseguenti adempimenti, ha tentato di consegnare una banconota da 50 euro dicendo: «Dai, vi offro in caffè e mi lasciate andare». Invano.