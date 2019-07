Usura, pestaggio e minacce di morte: ​la vittima fa arrestare lo strozzino

Venerdì 26 Luglio 2019, 17:43

Gli agenti del commissariato Poggioreale, in seguito ad una attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli, hanno eseguito un provvedimento di fermo per il reato di usura nei confronti di Marco Capasso, 44 anni.Lo scorso 1° luglio un uomo si era rivolto ai poliziotti del commissariato denunciando la persona che gli aveva prestato alcune somme di denaro, chiedendone la restituzione con ingenti tassi usurari. La vittima aveva ricevuto minacce di morte, indirizzate anche al proprio nucleo familiare.In seguito la vittima, incontrando nuovamente l’usuraio, era stato da questi portato presso l'abitazione di un pregiudicato del Rione Luzzatti e duramente percosso.Il malcapitato non ha esitato a presentare una successiva denuncia in cui ha riferito di essere stato costretto ad abbandonare la sua abitazione per evitare altre aggressioni.In seguito a questi episodi, le immediate attività di indagine, coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli, hanno consentito l’emissione del provvedimento restrittivo.