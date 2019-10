Armi, cartucce e cocaina: spacciatrice arrestata a Napoli

Sabato 5 Ottobre 2019, 16:45

Gli agenti del Commissariato Poggioreale hanno effettuato in via della Bussola due distinte operazioni di Polizia Giudiziaria tese al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati predatori.In un sottoscala di un primo edificio hanno sequestrato una pistola semiautomatica a salve mod. Walther cal. 8 priva di tappo rosso e 19 cartucce per fucile Capriolo 12/70. Successivamente, in un altro stabile, hanno eseguito una perquisizione presso l’appartamento di una donna la quale, alla vista degli agenti, ha consegnato un borsello contenente un bilancino di precisione e 3 involucri in cellophane con 33 grammi circa di cocaina.Carmela Merola, 45 anni, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.