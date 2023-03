Litigio in un autonoleggio, la polizia trova una persona agli arresti domiciliari

Ieri sera gli agenti del Commissariato Poggioreale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via del Riposo per una segnalazione di una lite presso una società di autonoleggio.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno identificato il richiedente dell’intervento accertando che lo stesso era in compagnia di una persona risultata essere sottoposta agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti. G.D.S., 32enne napoletano, è stato arrestato per evasione mentre il richiedente, un 46enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per favoreggiamento personale.