Napoli, cerca di rubare un'autoradio in via Foria: arrestato dopo una colluttazione

Ieri sera agenti di polizia nel transitare in via Foria all’incrocio con via Tenore hanno notato un uomo che, dopo aver armeggiato accanto alla portiera di un’auto parcheggiata, si era introdotto al suo interno.

I poliziotti lo hanno sorpreso mentre stava rubando l’autoradio dalla vettura e, dopo una colluttazione, lo hanno bloccato trovandolo in possesso di un cacciavite. Poco distante è stato individuato lo scooter utilizzato dall’uomo per fare il colpo, il mezzo era senza targa e già sequestrato.



G.S., 47enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentato furto aggravato, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale e gli sono state contestate 3 violazioni del Codice della Strada per mancanza di copertura assicurativa, per guida di veicolo già sequestrato e per circolazione con un ciclomotore sprovvisto di targa.