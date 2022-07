Napoli, cartelli choc al Policlinico: rimossi dal day hospital Oncologia

Sono stati rimossi a Napoli i cartelli affissi nel day hospital del dipartimento di Oncologia del Policlinico universitario che avevano suscitato polemiche e proteste in questi giorni, tra i pazienti in attesa e sul web. «Si comunica ai pazienti che è severamente vietato domandare quante persone ci sono in lista prima del proprio turno di visità» questa era una delle frasi presenti su uno di questi.

«Inoltre - era il messaggio di un altro cartello affisso sotto al primo - si fa presente che l'orario di visita scritto sulla prenotazione non ha valore e non sarà rispettato», con sottolineatura in particolare dell'ultima parte. I messaggi erano comunque anonimi, nessun timbro né firma del Policlinico che avallasse tali comunicazioni. Dopo le segnalazioni - la vicenda è stata al centro di un dibattito sul web dopo che la era stata portata alla luce da la Repubblica e al centro oggi di un servizio del Corriere della Sera - il direttore del dipartimento, il professore Sabino De Placido, è immediatamente intervenuto facendo rimuovere i cartelli sottolineando che non si è trattato assolutamente di un'iniziativa del Policlinico che ha particolare attenzione per l'utenza. Ribadendo che si tratta di comunicazioni anonime, non riconducibili assolutamente alla struttura sanitaria.