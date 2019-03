Musica a tutto volume e fuochi d’artificio: i pazienti del Policlinico ostaggio della movida

Martedì 5 Marzo 2019, 19:48 - Ultimo aggiornamento: 05-03-2019 19:51

Fuochi d’artificio e musica a tutto volume nel cuore della notte. Non è un classico “luogo della movida”, dove ormai il frastuono notturno è una spiacevole consuetudine, ma un ospedale, il vecchio Policlinico, dove spesso accade che la notte i degenti non riescano a dormire per il baccano che arriva dalla strada e purtroppo, la cosa sembra accadere sempre più di frequente.Si lamentano tutti, non sono solo i degenti ma anche gli stessi medici. Le immagini riprese dalla finestra che dà sul cortile dell’ospedale, del resto, non lasciano molto spazio a dubbi. La musica è ad altissimo volume e i fuochi d’artificio vengono sparati a pochi passi dalle stanze dei poveri pazienti.