«Caro Papà, prenditi cura di te»: al via la campagna ambulatoriale per riavvicinare i cittadini alle cure

Il Policlinico Federico II di Napoli celebra la festa del papà dando il via domani al progetto “Caro papà, prenditi cura di te”, iniziativa di prevenzione delle patologie a maggior incidenza sulla salute maschile, e di promozione dei corretti stili di vita a partire delle patologie a maggior incidenza sulla salute maschile. Dal 19 marzo al 17 aprile, gli ambulatori di Cardiologia, Urologia e Andrologia, Endoscopia e Gastroenterologia, saranno aperti per l’intera giornata per cinque weekend consecutivi anche il venerdì e il sabato (dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00). Una campagna straordinaria di visite ambuatoriali messa in campo grazie a fondi regionali stanziati per snellire i tempi di attesa delle visite ambulatoriali dell’utenza dell’ospedale universitario, e recuperare il terreno perso durante la pandemia, che ha spinto molte persone a trascurare la cura di sé, scoraggiati dal rischio di contrarre il virus.

I primi ad essere contattati per le visite saranno proprio i pazienti in lista di attesa che potranno anticipare il proprio appuntamento durante le dieci giornate previste nel calendario dell’iniziativa. Ci sarà poi anche spazio per nuove visite che dovranno essere prenotate dai pazienti attraverso l’invio di una e-mail all’indirizzo dedicato prenditicuradite.aou@unina.it a cui sarà necessario allegare la scansione dell’impegnativa del medico di medicina generale.

«L'occasione è dunque quella di abbattere le liste di attesa - sottolinea la direttrice generale Anna Iervolino - ma anche di aprire l'offerta assistenziale alla popolazione che evidentemente in un periodo di restrizioni e di lockdown dovuti alla pandemia ha in qualche modo trascurato la propria salute, e magari non si è più rivolta al proprio medico o alla propria struttura di afferenza per paura dell’infezione».

Non solo Covid, quindi, ma continuità nell’assistenza ordinaria seppur in un contesto emergenziale. «Una volta inviata la mail si riceveranno tutte le informazioni per recarsi presso la struttura, muoversi all'interno di questa, pagare eventualmente il ticket e svolgere in assoluta sicurezza la propria visita ambulatoriale», assicura Iervolino

Un impegno che coinvolge lo staff medico, infermieristico ed amministrativo nel garantire accoglienza, accessibilità e servizi di qualità ai cittadini. A guidare la squadra di specialisti della Federico II ci saranno i primari di ciascuna specialità coinvolta: per la cardiologia i professori Giovanni Esposito (direttore U.O.C. di Cardiologia, Emodinamica, Utic) e Nicola De Luca (direttore U.O.C. di Cardiologia riabilitativa e centro per l’ipertensione); per l’Urologia e l’Andrologia i professori Vincenzo Mirone (direttore U.O.C. Urologia) e Ciro Imbimbo (direttore U.O.C. Urologia Andrologica); per la Gastroenterologia il professore Gerardo Nardone (direttore U.O.C. di Gastroenterologia ed Epatologia), per l’Endoscopia il professor Giovanni Domenico De Palma (direttore U.O.C. Chirurgia Endoscopica e del DAI Medico-chirurgico delle patologie dell'apparato digerente).





