Al via l'inaugurazione del Tunnel di sanificazione dell'unità operativa complessa di Dermatologia del policlinico Federico II. Domani lunedì 8 giugno alle 11.30 presso l'edificio 10 al piano terra parte ufficialmente l'uso del “tunnel di sanificazione”, installato all’ingresso del reparto per il contenimento del rischio Sars2-CoVid19. Sarà presente il direttore generale dell’Azienda Anna Iervolino che ha dato il via libera all'iniziativa.

LEGGI ANCHE Studio dell'Università Vanvitelli sul Covid-19: oltre ai tossicodipendenti, chi ha il diabete di tipo 1 si ammala meno

Realizzato con la più avanzata tecnologia e materiali all’avanguardia, il tunnel è equipaggiato con termoscanner per la misurazione della temperatura di chi lo percorre e getti di soluzione disinfettante che igienizzano a tempo record indumenti ed oggetti. “L’installazione del tunnel – spiega Gabriella Fabbrocini, direttore della unità di dermatologia e della Scuola di specializzazione della Dermatologia federiciana - rientra nell’ambito di una serie di iniziative intraprese per garantire, a fronte della perdurante emergenza sanitaria da Sars2/CoVid19, la continuità assistenziale nella massima sicurezza per i pazienti come per medici, operatori sanitari e personale amministrativo. L’inaugurazione si pone pertanto come momento di confronto e divulgazione delle best practices di igiene e prevenzione, in ogni ambito, ragione della convivenza con il rischio CoVid cui siamo tutti costretti in attesa dell’auspicato vaccino”. Con Fabbrocini, tra gli altri, sarà presente all’evento il direttore del dipartimento ad Attività integrata di Sanità Pubblica Maria Triassi. per partecipare è necessario prenotarsi inviando richiesta via mail a cldermat@unina.it overo chiamando lo 081.7462450.

© RIPRODUZIONE RISERVATA