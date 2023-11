Dopo l’autosospensione del direttore della Scuola di chirurgia plastica dell’Università Luigi Vanvitelli, ora tocca alla titolare della Scuola di geriatria: la professoressa Maria Rosaria Rizzo lascia temporaneamente il suo posto in attesa - come il collega Giuseppe Ferraro - che sia il Consiglio di disciplina a istruire e decidere in merito ai fatti che la riguardano. Al centro, anche stavolta, un messaggio whatsapp inviato sulla chat degli specializzandi diventato virale in poche ore al punto da finire, di nuovo, sulla bacheca della pagina Facebook dell’associazione “Als-Specializzazioni in medicina” che lo ha reso subito pubblico dopo averne verificato l’autenticità. Il contenuto del messaggio? Molto simile a quello che il professore Ferraro aveva mandato ai suoi studenti in procinto di compilare il questionario di valutazione delle attività didattiche richiesto dal ministero della Salute.



Ed eccolo qui il testo della professoressa Rizzo: “Cari, come sapete il questionario è “segreto”... ma non per me!!! Cortesemente siate benevoli...”. Accanto, a chiudere la comunicazione, un emoticon con la faccina gialla che ride versando due lacrime. Immediata la reazione, tra rabbia e preoccupazione, dei destinatari del messaggio. La stessa indignazione dei colleghi della Scuola di chirurgia plastica che sui loro smartphone ne avevano ricevuto uno più o meno simile: “Vi è stato trasmesso per email un questionario di valutazione delle attività didattiche da compilare entro il 6 novembre. - scriveva sul gruppo whatsapp il professore Giuseppe Ferraro - Mi raccomando, però, mi raccomando a cosa scrivete perché le vostre risposte, per noi, non saranno anonime”. «Speriamo sia davvero finita qui - è il commento di Gianfranco Nicoletti, rettore dell’Università Vanvitelli - e lo dico non solo per quel che riguarda questo ateneo ma più in generale tutte le comunità accademiche. Resta l’apprezzamento nei confronti di chi ha scelto di fare un passo indietro per avere la possibilità di spiegare le proprie ragioni con maggiore serenità. Dispiace - aggiunge il rettore - vedere coinvolti professionisti di spessore dalle straordinarie capacità di lavoro».

Nicoletti, dunque, prende atto e resta in attesa, ancora una volta, delle valutazioni del Consiglio di disciplina che ha già avviato le istruttorie: in questa occasione i direttori avranno modo di entrare nel merito e offrire ai colleghi della commissione la loro versione dei fatti, poi si vedrà. Per quel che riguarda Ferrara il disciplinare dovrebbe esprimersi l’11 dicembre, qualche giorno dopo verrà chiarita anche la posizione della direttrice Rizzo sostituita, ad interim, dalla professoressaNelle more il rettore invita tutti a una maggiore cautela: «Spero che l’accaduto sia utile, e parlo ancora in linea generale, per meglio comprendere quanto sia necessario fare molta attenzione e rispettare le giuste dinamiche in ogni rapporto». Per Nicoletti anche eventuali “toni scherzosi” vanno certamente ridimensionati o comunque gestiti in maniera “meno superficiale”. Da qui un nuovo appello agli specializzandi, ma anche a tutti gli studenti dei diversi corsi di laurea della facoltà che, ugualmente, dovranno rispondere al famigerato questionario: «Siate sereni - dice il rettore - l’anonimato è assolutamente garantito, nessuno potrà mai conoscere l’identità di chi ha risposto o risponderà a quelle domande. Fidatevi di me, continuate a studiare e a lavorare con tranquillità. E con la stessa tranquillità compilate anche i test». Test che - se veritieri e incondizionati - sarebbero fondamentali: i risultati rappresentano infatti elementi indispensabili per garantire e migliorare la qualità della formazione degli specialisti del futuro., presidente di Als - Associazione Liberi Specializzandi, che ogni giorno raccoglie decine di segnalazioni sulle Scuole del paese, non ha dubbi: «Il fatto che si ricorra a questi mezzi mi fa pensare che i direttori non abbiano molta fiducia nella percezione della qualità delle loro scuole. Non solo, - aggiunge il presidente - anche la superficialità con la quale vengono messe nero su bianco affermazioni così gravi, è il segnale che in realtà si sentono tutti intoccabili. Ben più grave il fatto che nella stessa università un episodio del genere si sia verificato già due volte». E infine, conclude Minerva, «è molto spiacevole constatare la grande paura delle ritorsioni che serpeggia tra gli specializzandi della Vanvitelli, ancor più quando i primi a tacere sono proprio quelli che, invece, dovrebbero rappresentarli».