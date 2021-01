Bomba carta, pistola e mazze da baseball nascoste in un'intercapedine nel garage: un arresto nel Napoletano

Gli agenti del Commissariato di Nola hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via Nazionale delle Puglie a San Vitaliano in cui hanno rinvenuto, occultato in un'intercapedine del garage, un ordigno esplosivo del tipo “bomba carta” del peso di circa 140 grammi che è stato rimosso e messo in sicurezza dal personale del Nucleo Artificieri dell’Ufficio Prevenzione Generale.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Napoli, due coltelli, soldi e droga:arrestati due immigrati alla... I CONTROLLI Controlli anti-Covid, partita a carte in sala giochi nel Napoletano:... IL CASO Napoli, choc alla Riviera di Chiaia: in giro con un’ascia in...

Inoltre, sono state rinvenute 91 cartucce di diverso calibro, una pistola semiautomatica replica priva del tappo rosso con matricola abrasa e completa di caricatore, 3 mazze da baseball, una palina segnaletica con la scritta “Polizia Locale”, una cesoia spezzaferro, un piede di porco, un passamontagna e un lampeggiante magnetico.

Carmine Sicondolfi, 47enne nolano con precedenti di polizia, è stato arrestato per fabbricazione o detenzione di materie esplodenti e denunciato per detenzione abusiva di armi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA