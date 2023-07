Napoli, due arresti per droga a Materdei

Nella scorsa serata, gli agenti di polzia di San Carlo Arena, nel transitare in vicoletto San Gennaro dei Poveri, hanno notato un uomo affacciato dalla finestra di un’abitazione. Quest'ultimo, alla vista dei poliziotti, ha tentato invano di disfarsi di un borsello.

Gli agenti, insospettiti, si sono saliti per effettuare un controllo dell’appartamento. L’uomo, che poco prima si era affacciato alla finestra, è stato trovato in compagnia di un altro soggetto, attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, sempre per reati in materia di stupefacenti.

Nell'appartamento sono stati rinvenuti, ben occultati, un involucro contenente circa 1,3 grammi di hashish, 56 dosi contenenti circa 13 grammi di cocaina, due bilancini di precisione e 765 euro. Quindi, i due, con precedenti specifici di polizia, sono stati tratti in arresto per detenzione ai fini di traffico di sostanze stupefacenti.