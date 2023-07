Napoli Est, pistola sul bancone del tabaccaio per avere sigarette gratis: arrestato

La mattina dello scorso 27 giugno, due dipendenti di un esercizio commerciale si sono recati presso il commissariato San Giovanni-Barra per denunciare di aver subito un’estorsione; in particolare, hanno raccontato che, poco prima, mentre stavano svolgendo il loro turno di lavoro, un uomo aveva chiesto un pacchetto di sigarette pretendendo di non pagarlo poiché conosceva il proprietario dell’attività ed al loro rifiuto ha estratto una pistola poggiandola sul bancone; pertanto i due gli avevano consegnato il pacchetto.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, grazie alle descrizioni fornite e alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale, hanno rintracciato il presunto autore del reato presso la sua abitazione; lo stesso, alla loro vista, ha tentato la fuga da una finestra disfacendosi di una bustina ma è stato bloccato dai poliziotti che hanno rinvenuto nella busta 16 cartucce GFL 38 special.

Successivamente i dipendenti si sono recati nuovamente presso gli uffici di polizia e, dopo aver visionato un album fotografico ritraente le effigi di alcuni soggetti, hanno ravvisato una corrispondenza con le fattezze del presunto autore del reato.

Un 44enne napoletano con precedenti di polizia è stato sottoposto a fermo di PG in quanto gravemente indiziato del reato di estorsione.